Фильмы
Вечность
28 декабря 2025
Алтуфьево
2D
20:10
от 700 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:40
от 720 ₽
22:00
от 1500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:30
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:40
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов»
Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2
Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли
Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял
После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня
Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок
Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов
