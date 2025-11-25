Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима Расписание сеансов Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима, 2016 в Москве 25 ноября 2025

Расписание сеансов Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима, 25 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
19:20 от 280 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?
«Твоя мать смотрит, как ты умираешь»: Тарантино снял 2 серии в своем любимом сериале о копах — получилось как «Убить Билла», но жестче
Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый
Бесстыдный плагиат, собравший миллиард: Тарантино возненавидел одну из лучших экранизаций Кинга — всерьез называет пародией
Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи
Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок
Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)
Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года
Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше