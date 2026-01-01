Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Последнее метро
Расписание сеансов Последнее метро, 1980 в Москве
Расписание сеансов Последнее метро, 1980 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
вс
15
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Последнее метро»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
17:00
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики
Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667