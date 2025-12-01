Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Плюмбум, или Опасная игра Расписание сеансов Плюмбум, или Опасная игра, 1986 в Москве 13 декабря 2025

Расписание сеансов Плюмбум, или Опасная игра, 13 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Плюмбум, или Опасная игра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГЭС-2 Кино Москва, Болотная наб., 15
2D
19:00 от 500 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться
Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице»
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота
«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему
Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда
Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»
Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога
«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла
Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя
В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»
«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше