Киноафиша
Фильмы
Плюмбум, или Опасная игра
13 декабря 2025
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
сб
13
ГЭС-2 Кино
Москва, Болотная наб., 15
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться
Варлей повезло: Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице»
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота
«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему
Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда
Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»
Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога
«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла
Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя
В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»
«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ
