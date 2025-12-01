Тест «Лепота!»: угадайте героя «Ивана Васильевича» по цитате... или слабо?

«Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым

«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

Ничего отвратительнее «Трех мушкетеров» Лебедев еще не видел: но при этом он всем сердец любит 2 других советских ленты

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

Просмотров в разы больше, чем у «Слова пацана»: этому драмеди удалось то, что так и не смог Крыжовников – 2 сезон уже не за горами