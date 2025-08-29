Такого никто не ожидал: кто оказался убийцей в сериале «Однажды в Залесье»?

Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале