Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ла-Ла Ленд
Расписание сеансов Ла-Ла Ленд, 2016 в Москве
11 октября 2025
Расписание сеансов Ла-Ла Ленд, 11 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
11
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ла-Ла Ленд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
21:35
от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
19:00
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Прошло 15 лет, а «Сумерки» все еще в моде — каждую осень хочется сбежать в Форкс: кинокритик объяснил, почему история Беллы на века
Советский «Вий» до смерти пугал даже иностранцев, но в мифологии этот монстр куда страшнее: фильм все слишком упростил
Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый
«Твоя мать смотрит, как ты умираешь»: Тарантино снял 2 серии в своем любимом сериале о копах — получилось как «Убить Билла», но жестче
Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить
Сон Ки Хун, фронтмен или полицейский? Подскажет тест-гороскоп — выберите свой знак зодиака и узнайте, с кем из героев вы похожи
Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»
«Посмотрела 8 серий за раз»: эту бразильскую военную драму россияне оценили на 8.3 — снял режиссер «Клона»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667