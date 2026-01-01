Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Двойная жизнь Вероники Расписание сеансов Двойная жизнь Вероники, 1991 в Москве 16 января 2026

Расписание сеансов Двойная жизнь Вероники, 16 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Двойная жизнь Вероники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D, SUB
22:00 от 600 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил
Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»
Эти финалы — наша Римская империя: топ-5 фильмов с шокирующей, но все равно идеальной концовкой
У «Белого лотоса» точно будет 4-й сезон: каст и сюжет держат в секрете, а вот локация известна – ночь там обойдется в полмиллиона рублей
Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам
Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»
Этот фильм по сборам утер нос «Холопу»: заработал 3 млрд рублей за 5 дней – круче него только первый «Чебурашка»
Этому фильму СССР россияне до сих пор ставят 8.2: а Гундарева его невзлюбила – называла «шоколадно-мармеладным тортом»
5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше