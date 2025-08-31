Вокруг финала 2 сезона «Поднятия уровня» до сих пор не утихают споры: что показали не так и почему манхва круче в разы

Встречайте осень без сна: 5 новых турецких сериалов 2025 года, которые покорят Netflix и Disney

Круче чем Хогвартс: почему школа из «Уэнсдэй» называется «Невермор»

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)