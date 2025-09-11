Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Майнкрафт в кино Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 2025 в Москве 11 сентября 2025

Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 11 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Майнкрафт в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
11:45
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю
Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше