Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Майнкрафт в кино Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 2025 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 15 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Майнкрафт в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
15:20
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
11 сентября стартует второй сезон «Лихих», но мало кто знает, что сериал снят по реальной истории хабаровской ОПГ — подробности
«Как девчушку-то назвали?» Помните? Тогда тест на знание имен героев советского кино пройдете легко
Появится мама Паши, Виктор выходит на пенсию, Вовик на грани развода: чем удивит 3 сезон «Праздников»
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона
«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?
«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль
«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?
Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше