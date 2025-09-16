Меню
Киноафиша Фильмы Майнкрафт в кино Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 2025 в Москве 16 сентября 2025

Расписание сеансов Майнкрафт в кино, 16 сентября 2025 в Москве

Час кино Свиблово
Свиблово
2D
15:20
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
