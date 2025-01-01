«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году

2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»

«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета