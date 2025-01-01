Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лебединое озеро
Расписание сеансов Лебединое озеро, 1967 в Москве
27 января 2026
Расписание сеансов Лебединое озеро, 27 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
пт
16
вс
18
вс
25
вт
27
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Лебединое озеро»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D, SUB
19:00
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Большой Театр: Щелкунчик
Отзывы
2024, Россия, балет
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)
Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона
Кто выжил и что дальше? Ответы на эти вопросы есть в последней сцене третьего «Аватара» — расшифровываем все детали
Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»
Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»
«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина
Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши
«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7
Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы
Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»
«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667