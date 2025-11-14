Сколько женщин было у Ведьмака? Ответ, который удивляет даже фанатов Сапковского

Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить

Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

В его большом сердце было слишком много места для одной Хюррем: 3 женщины, которых Сулейман любил столь же сильно

«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая

Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море

«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»