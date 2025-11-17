Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате

Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают

«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота»

«40-летние взрослики идут на битву с рогаткой»: ИИ изучил десятки отзывов на «Оно» 1990-го и 2017-го года – догадаетесь, какой фильм лучше?

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)

Скандальная реклама джинсов была лучше: новый фильм с Сидни Суини официально признали одним из худших в истории

Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос