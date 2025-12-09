У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП

На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме

«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон

«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb

«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР

А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1

10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше