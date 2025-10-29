Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках

Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды

Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей

Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру