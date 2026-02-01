Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

Эти 3 аниме будто списаны с советских мультиков: даже у Тоторо нашли прототипа

Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)