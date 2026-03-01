Матвеев встретил «реального Стрелецкого» из «Триггера» и чуть не бросил работу: «Я многое переосмыслил»

Опять все сделали на свой лад, но хуже не стало: 3 главных отличия 4 сезона «Бриджертонов» от книги

Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона?

В СССР было 2 Д’Артаньяна, но Караченцова в роли гасконца забыли: много пел, ходил без сапог

«Не мент с рацией, а ходячий кошмар»: ИИ сравнил «Невский», «Шефа», «Метод» и выбрал лучшего мужского героя — харизма и опасность 10/10

Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)

«Отменили» на 20 лет, но было слишком поздно: как советская цензура обломала зубы о «Тимура и его команду»

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…

«Эдвард Нортон и Брэд Питт в одном флаконе»: у нас будет «Бойцовский клуб» дома — обе главных роли в триллере сыграет Александр Петров