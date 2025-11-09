«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше

Хотите что-то по-настоящему годное? Эти три сериала смотрят даже те, кто зарекся смотреть новинки

Какое правило нарушили в фильме «Долгая прогулка»: до приговора можно было получить лишь 3 предупреждения

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Netflix опозорил одну из величайших стелс-игр в истории: что не так со «Splinter Cell: Караул смерти» – это не второй «Аркейн», а проходняк

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?