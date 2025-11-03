Причина, по которой Якен выбрал Арью на самом деле очевидная, если знать, как работает орден Безликих

Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном