Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве 28 августа 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах, 28 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 650 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
18:30 от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:50 от 660 ₽ 19:00 от 770 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D, SUB
19:00 от 600 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
