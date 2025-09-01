Меню
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1 сентября 2025 в Москве

ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 600 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:00 от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
18:30 от 570 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:50 от 660 ₽ 19:00 от 720 ₽
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
