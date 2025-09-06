Меню
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 6 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Сегодня
21
Завтра
22
сб
23
вс
24
пн
25
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
сб
6
Garage Screen
г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
17:00
от 200 ₽
