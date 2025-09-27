«Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом

Настоящая драма фильма «Любовь и голуби» скрыта не в измене Василия: вот почему баба Шура завидовала Надюхе до последнего

«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя

«Худший сценарий — инфаркт и инсульт»: врач объяснил, что не так с пиром в фильме «Иван Васильевич» — есть сразу 2 нюанса

«Был на грани провала»: «Москва слезам не верит» получила «Оскар» вовсе не за сюжет — один из главных героев оказался шпионом ЦРУ

Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!)

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века