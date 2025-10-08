Одна фраза Рыжовой в «Служебном романе» превратила «самого верного друга» в равнодушную эгоистку: вот что она сказала

Оружие древних, наказание богов или случайность? Что такое серая хворь в «Игре престолов» на самом деле

5 фильмов из 90-х, которые настолько абсурдны, что в их существование трудно поверить – но увидеть надо точно

Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал

Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь

Каин и Авель в криминальном гетто: новинка Netflix с Джудом Лоу — (не)идеальный подарок для фанатов «Озарка»

Тесты про советское кино на 10/10 пройдет любой школьник: лучше ответьте на 5 сложных вопросов о шедеврах Netflix