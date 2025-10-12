Меню
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
12 октября 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 12 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
сб
18
вт
21
ср
22
сб
25
ср
29
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
14:45
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
13:15
от 500 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:25
от 300 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
12:25
от 400 ₽
