Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве 22 октября 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах, 22 октября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
17:10 от 400 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
