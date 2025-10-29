Меню
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
29 октября 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 29 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
сб
18
вт
21
ср
22
сб
25
ср
29
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:45
от 400 ₽
