Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
15 ноября 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 15 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
ср
12
сб
15
вс
16
сб
22
ср
26
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
18:35
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
3 лучших серии «Острых козырьков»: рейтинг этих финалов сезонов зашкаливает на IMDb
Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали
Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате
«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)
«40-летние взрослики идут на битву с рогаткой»: ИИ изучил десятки отзывов на «Оно» 1990-го и 2017-го года – догадаетесь, какой фильм лучше?
Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)
«Это будет спорно»: Сара Полсон назвала худший сезон «Американской истории ужасов» — фанаты точно не согласятся
«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)
«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос
Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса
Растаяло сердечко Д’Артаньяна: Боярский долго воротил нос от «Человека с бульвара Капуцинов» – в кадр заманили наглым враньем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667