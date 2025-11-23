Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве 23 ноября 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах, 23 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 19 чт 20 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26 сб 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
13:25 от 270 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D, SUB
12:40 от 230 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения»
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»
Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше