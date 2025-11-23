В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал

Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения»

Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное

«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом

Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»