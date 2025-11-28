С 27 ноября выходит сразу 3 крутых российских сериала: тут есть проект для фанатов «Кухни» и тех, кто обожает Федункив

Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко

«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось

Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд

«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева