В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок

Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»

Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец»

По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои

«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)

«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все