Киноафиша
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
5 января 2026
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 5 января 2026 в Москве
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
13:10
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Не стало Анатолия Лобоцкого из «Молодежки»: 40 лет на сцене и более 100 ролей в кино — причина смерти уже известна
Что смотреть после «Невского» и «Первого отдела»: 5 зарубежных полицейских сериалов с рейтингами от 8,0 до 9,3 на IMDb
Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг
5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме
Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером
Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
