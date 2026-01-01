Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
12 января 2026
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 12 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Завтра
7
пт
9
сб
10
пн
12
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:05
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне
На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки
Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно
«Уберите Гурченко – все посыпется»: ИИ назвал 3 самых переоцененных советских новогодних фильма – под раздачу попала даже «вечная» классика
Миллиарды текут рекой: «Чебурашка 2» всего за 3 дня побил рекорд первой части – скоро обойдет и «Аватара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667