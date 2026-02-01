Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Призрак в доспехах
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 1995 в Москве
13 февраля 2026
Расписание сеансов Призрак в доспехах, 13 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Завтра
11
пт
13
вс
15
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
14:55
от 240 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров
3 вопроса, на которые так и не ответили во 2 сезоне Fallout: вынудили зрителей догадываться самостоятельно
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»
3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667