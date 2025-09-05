Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина