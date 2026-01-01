У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы

Если понравились «Фишер» и «Хрустальный», присмотритесь к маньячной «Скарпетте» с Кидман: 8 серий выйдут в один день целиком

Задолго до «Вам и не снилось» вышел очень похожий советский фильм: дебют Миронова чуть не запретили в СССР

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»

В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки

Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)