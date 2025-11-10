Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

«Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда

Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей

Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»