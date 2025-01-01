Меню
Итоги года
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
18 января 2026
18 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 18 января 2026 в Москве
О фильме
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
00:30
от 1190 ₽
10:20
от 990 ₽
14:05
от 1190 ₽
17:50
от 1190 ₽
21:35
от 1190 ₽
22:35
от 1190 ₽
3D
09:30
от 1150 ₽
11:20
от 1150 ₽
13:15
от 1350 ₽
15:05
от 1350 ₽
17:00
от 1350 ₽
18:50
от 1350 ₽
20:45
от 1350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
