Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым

«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу

Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично

Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)

Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо

Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема

Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя

Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?