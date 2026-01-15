Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
23 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 января 2026 в Москве
2D
19:00
от 610 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 600 ₽
19:00
от 750 ₽
22:50
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 600 ₽
19:00
от 800 ₽
22:50
от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:00
от 420 ₽
17:50
от 720 ₽
21:40
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:10
от 400 ₽
15:05
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
22:50
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10
от 500 ₽
15:05
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
22:50
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:50
от 400 ₽
15:35
от 600 ₽
19:20
от 650 ₽
23:10
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:10
от 400 ₽
15:05
от 600 ₽
19:00
от 750 ₽
22:50
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
