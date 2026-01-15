Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 26 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 26 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:10 от 400 ₽ 15:05 от 520 ₽ 19:00 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30 от 500 ₽ 15:20 от 600 ₽ 19:10 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:50 от 400 ₽ 15:35 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:10 от 400 ₽ 15:05 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
