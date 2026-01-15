Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 27 января 2026

Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21 чт 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20 от 400 ₽ 16:50 от 520 ₽ 20:40 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10 от 500 ₽ 15:05 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:50 от 400 ₽ 15:35 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:10 от 400 ₽ 15:05 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
