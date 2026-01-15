Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
27 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 27 января 2026 в Москве
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 500 ₽
19:00
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
от 400 ₽
16:50
от 520 ₽
20:40
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20
от 350 ₽
15:10
от 450 ₽
19:00
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10
от 500 ₽
15:05
от 600 ₽
19:00
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:50
от 400 ₽
15:35
от 500 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:10
от 400 ₽
15:05
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
