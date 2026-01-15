Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 28 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 28 января 2026 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:10 от 400 ₽ 15:05 от 520 ₽ 19:00 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:50 от 400 ₽ 15:35 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:10 от 400 ₽ 15:05 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
