Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 2 февраля 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:20 от 400 ₽ 15:10 от 520 ₽ 19:00 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:30 от 500 ₽ 15:20 от 600 ₽ 19:10 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20 от 400 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
