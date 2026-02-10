Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 17 февраля 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 17 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05 от 550 ₽ 19:40 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:50 от 760 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:30 от 500 ₽ 15:20 от 500 ₽ 19:10 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:30 от 450 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 16:50 от 520 ₽ 20:40 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 19:00 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:40 от 400 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:45 от 440 ₽ 19:30 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:10 от 500 ₽ 15:00 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20 от 400 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:10 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:40 от 400 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре»
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше