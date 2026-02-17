Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
21 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 21 февраля 2026 в Москве
О фильме
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:10
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:15
16:30
от 890 ₽
20:30
от 890 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
11:10
от 800 ₽
14:55
от 800 ₽
18:40
от 800 ₽
22:25
от 800 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
13:40
от 450 ₽
19:20
от 450 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:40
от 2000 ₽
15:10
от 750 ₽
20:50
от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40
от 600 ₽
15:30
от 750 ₽
19:20
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:00
от 600 ₽
19:20
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
от 550 ₽
15:20
от 720 ₽
19:10
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 600 ₽
19:20
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:45
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:25
от 400 ₽
15:10
от 600 ₽
19:00
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 750 ₽
19:10
от 750 ₽
