Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:10
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:15
16:30
от 890 ₽
20:30
от 890 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
10:30
от 800 ₽
14:15
от 800 ₽
18:00
от 800 ₽
21:45
от 800 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
13:40
от 450 ₽
19:20
от 450 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:40
от 2000 ₽
15:10
от 750 ₽
20:50
от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40
от 600 ₽
15:30
от 750 ₽
19:20
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:00
от 600 ₽
19:20
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
от 550 ₽
15:20
от 720 ₽
19:10
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 600 ₽
19:20
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:45
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:25
от 400 ₽
15:10
от 600 ₽
19:00
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 750 ₽
19:10
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I
Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым
«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы
У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667